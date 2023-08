MotoGP, Marco Bezzecchi: “Contento del mio venerdì, la hard all’anteriore mi ha aiutato in staccata”

Marco Bezzecchi chiude con un sorriso convinto al termine del venerdì del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha messo a segno il miglior tempo della giornata, cercando di iniziare con il piede giusto un weekend che, nel suo caso, dovrà fargli mettere alle spalle la caduta di Silverstone.

Marco Bezzecchi ha fatto segnare un ottimo 1:28.533 con 44 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales, mentre al terzo posto ha concluso Francesco Bagnaia a 288. Quarto crono per Brad Binder a 330, quinto per Johann Zarco a 388 davanti al compagno di scuderia Jorge Martin a 479. Settimo Aleix Espargarò a 519, ottavo Alex Marquez a 563, quindi nono Fabio Quartararo a 622, mentre completa la top10 Miguel Oliveira a 627.

Al termine delle prime due sessioni di prove libere del Red Bull Ring, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Nel complesso una buona giornata. Sinceramente siamo stati fortunati nel finale dato che nel primo time attack abbiamo commesso un piccolo errore nella moto. Dai box mi dicevano che avevo un problema e non capivo cosa fosse. Per questo abbiamo perso 2 giri, per fortuna sono rientrato con una sola gomma rimasta a disposizione. Poi sono anche rimasto a piedi, ma tutto è andato liscio. Io mi sentivo bene e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi”.

Il pilota romagnolo prosegue nella sua analisi: “Sono contento, sin da stamattina abbiamo lavorato con la gomma media e sono risultato molto veloce. Più facile con la dura davanti dato che quando guido con soft e media soffro molto, invece con la dura sono riuscito subito a staccare più forte e ho migliorato a livello di passo”.

