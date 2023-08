Mondiali mountain bike 2023: Isabella Holmgren trionfa tra le juniores! Lanfranchi chiude settima

Aperto il programma del mountain bike cross country ai Mondiali di Glasgow 2023. La prima prova iridata ha visto sfidarsi sul percorso scozzese le donne junior, in una gara che ha di sfida ne ha avuta poca: al comando dall’inizio alla fine, la canadese Isabella Holmgren si è laureata nuova Campionessa del Mondo nella categoria.

Holmgren non è nuova a indossare maglie iridate, dato che solo 6 mesi fa era stata in grado di aggiudicarsi la prova mondiale anche nel ciclocross, in quel di Hoogerheide, Paesi Bassi. L’unica a provare a darle filo da torcere è stata la connazionale Marin Lowe, con lei fino al termine del secondo giro. Nella terza tornata Holmgren scappa, prendendo oltre 40” di margine, costringendo Lowe ad accontentarsi dell’argento.

Terzo gradino del podio per la polacca Natalia Grzegorzewska, in grado nell’ultimo giro di stroncare la resistenza della ceca Eliska Hanakova. Elisa Lanfranchi, migliore delle azzurre, conclude la sua prova in settima piazza nonostante un inizio difficile. Gara in calando invece per Valentina Corvi, che deve accontentarsi dell’11a posizione. La terza italiana in corsa, Giada Martinoli, è 16a, più lontana Marika Celestino (37a).

Foto: Eurosport