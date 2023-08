Ciclismo femminile, Federica Venturelli: “Non mi sarei perdonata di arrivare ancora quarta!”

Una medaglia di bronzo piena di significati. Federica Venturelli è giunta terza nella cronometro di apertura di questa giornata dei Mondiali di ciclismo 2023, categoria “juniores”, disputata presso il castello di Stirling. La 18enne cremonese ha terminato la sua prova con il tempo di 20’00″81, a 29″30 dalla vincitrice, l’australiana Wilson Haffeden Felicity. L’argento è andata a una delle favorite, la britannica Isabel Sharp, a 16″59.

“Gara dura, soprattutto la parte finale. Conosco bene Isabel, con la quale mi capita di confrontarmi numerose volte, mentre l’australiana è stata una sorpresa. Sicuramente puntavo al podio e anche un bronzo è un ottimo risultato. Non mi sarei perdonata di arrivare ancora una volta quarta, come è accaduto nella prova in linea“, le sue parole in sala stampa riportate dal sito della Federciclismo.

Un risultato di cui andare fiera, ma Federica non vuol fermarsi qui: “Per quanto riguarda il ciclismo ci sono i mondiali pista di categoria in Colombia, dove devo difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno proprio contro Sharp. Per quanto riguarda gli studi, devo ancora decidere, probabilmente indirizzo farmaceutico“.

Foto: Artsiom-Bayandzin-Shutterstock