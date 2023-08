Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP se vince la Finale a Toronto?

E’ giunto il momento di coronare un lungo inseguimento: dopo aver vinto tante partite rimanendo inchiodato al numero 8 del ranking ATP, Jannik Sinner ha piano piano accorciato la distanza che lo separava dai tennisti che lo precedevano, e questa sera può spiccare il volo verso il sesto posto delle classifiche mondiali.

Con il successo ottenuto nella seconda semifinale del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis, infatti, Jannik Sinner ha portato a 600 il bottino di punti incamerati da inizio settimana, mentre il solo match di questa sera ne mette in palio altri 400.

In caso di vittoria nell’ultimo atto canadese, inoltre, Jannik Sinner avrebbe il conforto della matematica nella difesa almeno dell’ottava posizione nel ranking ATP al termine del Masters 1000 di Cincinnati, piazzamento che permetterebbe all’azzurro di evitare agli US Open i primi 4 della classifica fino ai quarti.

Non solo: vincendo questa sera Sinner si ritroverebbe a Cincinnati in piena corsa per il numero 4 ATP, di poco alle spalle di Rune e Ruud, ma già davanti a Rublev e Tsitsipas. Riuscire nell’impresa permetterebbe all’azzurro di trovare soltanto in semifinale agli US Open uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Il tennista italiano, infatti, lunedì 7 agosto era 8° nel ranking ATP con 3815 punti, ma con l’approdo in finale ha portato il proprio bottino a quota 4325, pur non guadagnando posizioni. Vincendo questa sera, invece, Sinner salirebbe a quota 4725, al 6° posto, con il doppio sorpasso ai danni di Andrey Rublev e di Casper Ruud.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Ranking lunedì 7 agosto: 3815 punti, 8° posto.

Punti da scartare lunedì 14 agosto: 90 (Montreal 2022).

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto (al momento 600).

Ranking in caso di sconfitta in finale: 4325 punti, 8° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4725 punti, 6° posto. Sorpasso su Andrey Rublev e Casper Ruud.

Foto: LaPresse