Classifica ATP Race: Sinner saldamente quarto, Finals di Torino ormai in cassaforte

Con l’ingresso in finale nel tabellone di singolare maschile del torneo di Toronto 2023, Jannik Sinner ha incamerato ulteriori 240 punti utili per la Race ATP: nel complesso quelli guadagnati da inizio settimana passano da 360 a 600, mentre la vittoria nel torneo ne porterebbe altri 400, per 1000 totali.

Jannik Sinner puntella la quarta posizione della Race to Turin, portandosi a quota 3775: anche in caso di trionfo in Canada, l’azzurro non potrebbe andare oltre il 4° posto, ma potrebbe issarsi comunque a quota 4175 grazie ai 400 punti in ballo nel match odierno.

Sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur, inoltre, Sinner vedrebbe crescere il proprio margine sugli inseguitori: va ricordato che alle Finals si qualificano i primi 7 della Race e poi anche l’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto.

In quest’ottica, al momento, il vantaggio di Sinner è di 1180 punti sull’ottavo e di 1305 sul nono e già questo potrebbe quasi far considerare chiuso il discorso sin da ora per l’azzurro, ad un passo dalla qualificazione alle Finals. In caso di vittoria, poi, il margine dell’azzurro salirebbe rispettivamente a 1580 e 1705 punti.

Leggermente diverso il discorso in caso di sconfitta dell’azzurro, in quanto de Minaur con i 400 punti in palio si porterebbe proprio in ottava posizione a quota 2725: in questo caso il margine di Sinner sull’ottavo scenderebbe a 1050 punti, mentre sul nono, che diventerebbe Ruud, sarebbe appunto di 1180 punti.

ATP RACE LIVE AL 13 AGOSTO

1 Carlos Alcaraz 6855

2 Novak Djokovic 5945

3 Daniil Medvedev 5300

4 Jannik Sinner 3775

5 Stefanos Tsitsipas 3435

6 Andrey Rublev 3270

7 Holger Rune 3035

8 Casper Ruud 2595

9 Taylor Fritz 2470

10 Alex de Minaur 2325

RACE ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Race lunedì 7 agosto: 3175, 6° posto.

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto 2023 (600 fino a questo momento).

Race in caso di sconfitta in finale: 3775 punti, 4° posto.

Race in caso di vittoria in finale: 4175 punti, 4° posto.

