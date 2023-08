Jannik Sinner ha sempre battuto De Minaur: tutti i precedenti contro l’australiano

Per uno dei due si tratterà della prima vittoria in carriera in un torneo di categoria ATP Masters 1000: la finale del National Bank Open 2023 di tennis, che si gioca a Toronto, in Canada, vedrò sfidarsi Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur, i quali scenderanno in campo non prima delle ore 22.00 italiane.

Il tennista italiano è la testa di serie numero 7 del torneo e nell’aggiornamento dello scorso lunedì si trovava al numero 8 del ranking ATP, mentre l’oceanico si attestava al numero 18. Quello in programma nella tarda serata italiana sarà il quinto incrocio tra i due: Sinner ha sempre vinto nei quattro precedenti.

Il primo confronto è avvenuto con le regole speciali delle Next Gen ATP Finals, quando nel 2019 i due si ritrovarono in finale e l’azzurro la spuntò per 4-2 4-1 4-2, mentre il secondo incontro è arrivato ai quarti di Sofia 2020, e l’italiano si impose in rimonta per 6-7 (3) 6-4 6-1.

Doppia sfida nel 2022: negli ottavi degli Australian Open Sinner ebbe la meglio in tre set per 7-6 (3) 6-3 6-4, infine nei sedicesimi del Masters 1000 di Madrid l’azzurro vinse nettamente per 6-4 6-1. Questa sera ci sarà un nuovo incrocio ed ogni partita ha storia a sé, ma i precedenti infondono fiducia.

In questa stagione, invece, i due non si erano ancora incontrati: prima di Toronto Sinner aveva conquistato il 250 di Montpellier, totalizzando in tutto 37 vittorie ed 11 sconfitte, mentre l’oceanico, vincitore del 500 di Acapulco, vantava nel complesso uno score di 27 successi e 16 battute d’arresto.

PRECEDENTI SINNER-DE MINAUR (4-0)

2022 ATP Masters 1000 Madrid Spain Outdoor Clay R32 Jannik Sinner 6-4 6-1

2022 Australian Open Australia Outdoor Hard R16 Jannik Sinner 7-6 (3) 6-3 6-4

2020 Sofia Bulgaria Indoor Hard QF Jannik Sinner 6-7 (3) 6-4 6-1

2019 Next Gen ATP Finals Italy Indoor Hard F Jannik Sinner 4-2 4-1 4-2

Foto: LaPresse