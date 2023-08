Dove può arrivare Musetti in classifica a Toronto? Le previsioni del ranking

Nel tabellone principale del torneo ATP Toronto 2023 di tennis gli italiani già al secondo turno sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: il primo ha ottenuto un bye all’esordio, mentre il secondo ha iniziato il proprio cammino battendo il nipponico Yoshihito Nishioka per 6-4 6-1.

Musetti a Toronto ripartiva nel ranking rilasciato questa mattina da quota 1950, ma lunedì prossimo scarterà i 45 punti dei quarti di Buenos Aires 2023 per lasciare posto al Masters 1000 canadese, ricevendo 10 punti per la partecipazione, ed altri 35 per la vittoria odierna, ritornando a quota 1950.

Il toscano, poi, attende al secondo turno uno tra il cinese Zhizhen Zhang e l’australiano Thanasi Kokkinakis, con altri 45 punti in palio. L’italiano potrebbe affrontare poi negli ottavi di finale il russo Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone: saranno in palio altri 90 punti.

Il tennista più accreditato per raggiungere gli eventuali quarti di finale contro Musetti è lo statunitense Taylor Fritz, numero 8, con altri 180 punti in palio. A presidiare la parte bassa del tabellone ci sarebbe poi il numero 3, il norvegese Casper Ruud, che potrebbe incrociare l’azzurro in semifinale, per ulteriori 240 punti.

L’ultimo atto, infine, potrebbe vedere Musetti opposto allo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, con altri 400 punti da assegnare. Di seguito la possibile classifica turno per turno di Lorenzo Musetti, che col 18° posto attuale guadagnerebbe un posto rispetto al ranking rilasciato questa mattina.

CLASSIFICA ATP LORENZO MUSETTI 14 AGOSTO

Ranking lunedì 7 agosto: 1950, 19° posto.

Punti da scartare lunedì 14 agosto: 45 (semifinali Buenos Aires 2023).

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: al momento 45.

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 1950, 18° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1995, 18° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 2085, 17° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 2265 punti, 16° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 2505 punti, 13° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2905 punti, 11° posto virtuale. Sorpasso certo su Karen Khachanov.

