Chi affronterà Lorenzo Musetti al prossimo turno a Toronto? Tabellone complicato

Il main draw del torneo ATP Masters 1000 di Toronto 2023 è scattato nel tardo pomeriggio italiano, ed il primo a raggiungere al secondo turno le prime otto teste di serie, che hanno ricevuto un bye all’esordio, è stato Lorenzo Musetti, numero 16 del tabellone, che ha iniziato il proprio cammino battendo il nipponico Yoshihito Nishioka per 6-4 6-1.

Ora l’azzurro ai sedicesimi affronterà uno tra il cinese Zhizhen Zhang (n.63 ATP) e l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 del mondo), quest’ultimo proveniente dalle qualificazioni. In caso di ulteriore successo all’orizzonte per il tennista italiano si prospetta il possibile ottavo di finale contro il russo Daniil Medvedev, numero 2 del seeding.

Ai quarti poi l’azzurro potrebbe incrociare lo statunitense Taylor Fritz, numero 8 del seeding, mentre in semifinale nella parte bassa del tabellone potrebbe arrivare la sfida con il numero 3, il norvegese Casper Ruud, infine nella parte alta il favorito per raggiungere la finale è il numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 TORONTO 2023

(1) Alcaraz bye

Shelton vs Zapata Miralles

(Q) Garín vs Kecmanovic

Bublik vs (15) Hurkacz

(12) Paul vs (Q) Schwartzman

(WC) Galarneau vs Cerundolo

Ruusuvuori vs (Q) Giron

(5) Rune bye

(4) Tsitsipas bye

(PR) Monfils vs Eubanks

Etcheverry vs Korda

Dimitrov vs (14) Coric

(10) Auger-Aliassime vs (Q) Purcell

Sonego vs Murray

Barrere vs Berrettini

(7) Sinner bye

(6) Rublev bye

McDonald vs Karatsev

Mannarino vs (Q) Daniel

(WC) Raonic vs (9) Tiafoe

(13) Zverev vs Griekspoor

Davidovich Fokina vs Wolf

Nakashima vs Lehecka

(3) Ruud bye

(8) Fritz bye

Humbert vs Jarry

(WC) Diallo vs Evans

De Minaur vs (11) Norrie

(16) Musetti b. Nishioka 6-4 6-1

Zhang vs (Q) Kokkinakis

(WC) Pospisil vs (Q) Arnaldi

(2) Medvedev bye

Foto: LaPresse