MotoGP, Marco Bezzecchi è il più veloce nel warm-up del GP di Gran Bretagna, 5° Bagnaia in ripresa

Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Silverstone, ancora umido dopo la pioggia caduta nella notte, i piloti sono scesi in pista con le gomme da bagnato e con la sensazione di non voler rischiare al massimo. Il sole ha fatto da cornice alle ultime fasi del turno, una condizione che dovremmo rivedere anche al momento del via della gara odierna.

Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) ha chiuso i 10 minuti del turno mattutino con il tempo di 2:10.207 e 557 millesimi di margine sul vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez (Ducati Gresini), mentre è terzo il suo compagno di scuderia, Fabio Di Giannantonio a 628. Quarta posizione per il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia RNF) con un distacco di 631 millesimi, quinta per un ritrovato Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 720, mentre in sesta troviamo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 733.

Settimo lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 787 millesimi, ottavo il suo connazionale Augusto Fernandez (Gas Gas) a 946, quindi nono il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 963, infine completa la top10 Marc Marquez (Honda Repsol) a 1.098, provando a risalire la china dopo le difficoltà di ieri. Si ferma in 11a posizione l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 1.221 dalla vetta, quindi 12° lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.292, davanti a Franco Morbidelli (Yamaha) 13° a 1.832.

Chiude 14° Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 2.292 dal compagno di scuderia, quindi 17° Enea Bastianini (Ducati Factory) a 3.156, a sua volta senza forzare al massimo, con Fabio Quartararo (Yamaha) ancora relegato nei bassifondi con un 19° crono a 3.674. Chiudono il gruppo le due Aprilia ufficiali. Aleix Espargarò non spinge ed è 21° a 5.753, mentre Maverick Vinales non completa nemmeno un giro.

A questo punto la classe regina si concentra in direzione della gara odierna che, giova ricordarlo, prenderà il via come seconda del programma alle ore 14.00 italiane (le ore 13.00 locali) e precederà quella della Moto2 delle ore 15.30.

CLASSIFICA WARM UP GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOGP

1. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team 2:10.207 5

2. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +0.557 5

3. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +0.628 5

4. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team +0.631 3

5. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.720 5

6. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing +0.733 5

7. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team +0.787 5

8. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.946 5

9. Zarco J. Prima Pramac Racing +0.963 5

10. Marquez M. Repsol Honda +1.098 5

11. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +1.221 5

12. Martin J. Prima Pramac Racing +1.292 5

13. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +1.832 5

14. Marini L. Mooney VR46 Team +2.292 5

15. Mir J. Repsol Honda +2.826 5

16. Nakagami T. LCR Honda +3.123 5

17. Bastianini E. Ducati Lenovo Team +3.156 5

18. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing +3.337 5

19. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +3.674 4

20. Lecuona I. LCR Honda +4.368 5

21. Espargaro A. Aprilia Racing +5.753 4

NC Vinales M. Aprilia Racing NC 1

Foto: LiveMedia//CordonPress