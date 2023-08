Basket, l’Italia U16 torna in finale agli Europei dopo 32 anni! Strapazzata la Francia, Perez e Accorsi dominanti

L’Italia è in finale agli Europei Under 16 di pallacanestro di scena a Skojpe, battendo nettamente i pari età della Francia per 77-63, un traguardo che non veniva raggiunto da ben 32 anni, dal 1991; decisiva la prova di Maikcol Perez, che giganteggia sotto le plance con 25 punti e 15 rimbalzi (6 offensivi) con un maestoso 10/13 al tiro; il suo sidekick oggi è Matteo Accorsi, 15 punti e un devastante 5/6 dai 6,75, ma a fare la differenza è la difesa, costringendo i transalpini a pessime percentuali, soprattutto dall’arco con 0/13 complessivo.

Il primo quarto è equilibrato, si procede appaiati fino al sesto minuto quando una tripla di Lonati e un fadeaway di Maikcol Perez permettono il primo tentativo di strappo sul 17-14. I transalpini si rimettono però in carreggiata con i tiri liberi di Soliman e Yimga, i due punti di Naji mettono il punto esclamativo a un minibreak di 6-0 che chiude il primo parziale sul 18-20.

I transalpini però prendono a sparacchiare dall’arco, merito anche della difesa azzurra che mette le marce alte, cinque punti di Garavaglia permettono all’Italia di prendere il largo con un break spaziale di 15-3 in sei minuti con gli azzurri che possono così controllare la gara. Ma la Francia riesce a rispondere facendo valere i suoi centimetri, e centimetro dopo centimetro, permettendosi anche di avere il tiro del sorpasso sulla sirena con Michee, si va all’intervallo sul 37-35 per gli azzurri.

Ma nel terzo quarto gli azzurri continuano con il loro sforzo di squadra, chiudendo tutte le porte ai propri avversari che segnano con il contagocce e continuano ad avere enormi problemi dai 6,75, dove non arriva un canestro che sia uno. Perez fa il diavolo a quattro assieme a Mathis, Accorsi è una sentenza dall’arco e la squadra di Mangone allunga toccando anche il +12 al 28′, a tamponare un po’ la ferita è un canestro di Yimga e dei liberi di Boulefaa per il 53-44 all’ultimo pit stop.

Ma l’allungo decisivo arriva al giro di boa dell’ultimo parziale: altre due triple di Accorsi che seguono il canestro di Perez, floater di Granai e Italia che vola comodamente sul 68-50, che chiude la sfida. Il resto è pura accademia, con gli azzurrini che adesso attendono la vincitrice della sfida di stasera tra Spagna e Lituania.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – FRANCIA 77-63 (18-20, 37-35, 53-44)

Italia: Ceccato, Perez 25, Mathis 14, Nistrio 3, Hassan ne, Granai 6, Carnevale, Abreu 2, Accorsi 15, Bandirali ne, Lonati 5, Garavaglia 7

Francia: Allard 5, Atamna 2, Facorat2 , Koukakou-Heugue 2, Michee 9, Boulefaa 3, Guedegbe 2, Lemoine 2, Naji 8, Soliman 4, Trefle 12, Yimga 13,

Foto: FIP