F1, Max Verstappen centra la pole del GP d’Olanda davanti a Norris, 6° Sainz, 9° Leclerc finito a muro

Come sempre Max Verstappen! Il padrone di casa per eccellenza ha conquistato la pole position del Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort, con il meteo che ha nuovamente messo lo “zampino”, con un inizio con le gomme da bagnato e un finale sull’asciutto.

L’olandese del team Red Bull ha centrato la sua pole numero 28 della carriera con il tempo di 1:10.567 distanziando di 537 millesimi Lando Norris (McLaren) mentre è terzo George Russell (Mercedes) a 727. Quarto il thailandese Alexander Albon (Williams) a 852 millesimi, quinto Fernando Alonso (Aston Martin) a 939, mentre è sesto Carlos Sainz con la prima delle Ferrari a 1.187. Settimo Sergio Perez (Red Bull) a 1.313, ottavo l’australiano Oscar Piastri (McLaren) a 1.371, quindi nono Charles Leclerc (Ferrari) a 2.098 autore di un incidente nel corso della Q3 finendo a muro in curva 9. Decimo lo statunitense Logan Sargeant (Williams) a muro nella Q3, mentre si ferma in 13a posizione un deluso Lewis Hamilton (Mercedes) eliminato già nella Q2.

LE QUALIFICHE

Q1 – Il meteo vede la pioggia che ormai se n’è andata, ma l’asfalto è completamente bagnato, per cui tutti entrano in azione con le gomme intermedie. La manche è vibrante, con i piloti che migliorano giro dopo giro e tutto si decide davvero sotto la bandiera a scacchi. La migliore prestazione viene fissata da Alexander Albon in 1:20.939 con 26 millesimi su Max Verstappen, quindi le due McLaren e Carlos Sainz. Solamente 14° e salvo per una manciata di millesimi (-0.048) Charles Leclerc. Vengono eliminati, invece, Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Liam Lawson.

Q2 – La seconda manche vede lo stesso canovaccio della prima, con i tempi che vanno a migliorarsi giro dopo giro. La pista inizia a mettere in mostra anche le prime tracce asciutte, per cui nella fase finale le intermedie nuove fanno la differenza. Il miglior tempo è di Max Verstappen in 1:18.856 con 536 millesimi su Oscar Piastri, 543 su Alexander Albon, 573 su Fernando Alonso e 744 su Charles Leclerc. Chiude nono Carlos Sainz, mentre viene eliminato a sorpresa Lewis Hamilton solo 13°. Assieme a lui finiscono Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg.

Q3 – La caccia alla pole position si apre con sole pieno e pista che ha quasi la linea ideale asciutta. I team differenziano i piloti tra slick soft e intermedie, salvo poi passare tutti agli pneumatici marchiati di rosso. I rischi non mancano, tanto che Logan Sargeant schianta la sua Williams all’esterno di curva 2, causando la bandiera rossa. Dopo un lungo stop si torna in azione per il miglior tempo. Subito le McLaren a fare la voce grossa davanti a Max Verstappen, George Russell e Charles Leclerc che, tuttavia, finisce a muro in curva 9, causando la seconda bandiera rossa della sessione. Gli ultimi secondi sono vibranti. La pole position va al solito Max Verstappen davanti a Lando Norris e George Russell che beffa Alexander Albon.

