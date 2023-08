F1 oggi, GP Olanda 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 27 agosto, andrà in scena il GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato tecnico e complicato di Zandvoort, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare.

In pole-position ci sarà sempre lui, Max Verstappen (Red Bull). Il padrone di casa, nonostante i capricci del meteo, ha trovato il modo per prendersi la p.1 con estrema lucidità, mettendo in mostra l’ormai consueta concretezza nei momenti davvero complicati. Il neerlandese va a caccia del nono successo consecutivo per eguagliare il record del tedesco Sebastian Vettel.

In casa Ferrari ci si prepara invece per una gara molto complicata. Il time-attack ha dato conferma dei problemi della monoposto del Cavallino Rampante e per lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc si preannuncia una domenica non semplice. Vedremo se la variabile meteorologica potrà rappresentare un punto a favore della scuderia di Maranello.

Il GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 17.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa olandese.

CALENDARIO GP OLANDA F1 2023 OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 15.00, F1, Gara (72 giri) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara dalle 17.55.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita della gara dalle 17.55

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 17.55-20.00, F1, Gara (72 giri) – Differita in chiaro

Foto: LaPresse