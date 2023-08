Ordine d’arrivo F1, GP Olanda 2023: gara pazza, ma vince sempre Verstappen. 5° Sainz, fuori Leclerc

Il GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2023 di F1, è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Una gara di 72 giri nella quale i piloti sono stati messi a dura prova dalle caratteristiche del circuito. Una pista dalla carreggiata non così ampia, fatta di tante curve in successione, di cui due sopraelevate (curva-3 e curva-14). La spesa anche fisica per i racing driver non è stata affatto trascurabile.

Le qualifiche avevano visto il solito Max Verstappen siglare l’ottava pole-position stagionale, portando il computo in carriera a 28. Un grande connubio quello tra la RB19 e l’olandese, capace di interpretare le varie fasi del time-attack, con meteo assai variabile, e di fare una differenza notevole rispetto a tutti. Per questo, la gara odierna era l’occasione giusta per porre un altro punto esclamativo, considerato il record di nove vittorie consecutive in una stagione di Sebastian Vettel.

La Ferrari era chiamata a una rimonta complicata. La SF-23, fin dal primo giorno di prove libere, ha palesato grandi problemi di assetto soprattutto sull’anteriore, costringendo i tecnici a usare un set-up non ideale per il circuito al fine di limitare i danni. Non è un caso che lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc non siano andati oltre il sesto e nono tempo nel time-attack, con quest’ultimo a muro nella Q3.

Di seguito l’ordine d’arrivo:

RISULTATI E CLASSIFICA GP OLANDA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 6

2 Fernando ALONSO Aston Martin+3.744 5

3 Pierre GASLY Alpine+7.058 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.068 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+12.541 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+13.209 5

7 Lando NORRIS McLaren+13.232 6

8 Alexander ALBON Williams+15.155 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+16.580 5

10 Esteban OCON Alpine+18.346 6

11 Lance STROLL Aston Martin+20.087 7

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+20.840 5

13 Liam LAWSON AlphaTauri+26.147 7

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+26.410 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+27.388 5

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+29.893 5

17 George RUSSELL Mercedes+55.754 7

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo– 4

19 Charles LECLERC Ferrari– 3

20 Logan SARGEANT Williams– – –

Foto: LaPresse