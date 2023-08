Italia-Repubblica Dominicana oggi, Mondiali basket 2023: orario, programma, tv, streaming

Secondo appuntamento, e di grande importanza, per l’Italia ai Mondiali di Filippine, Giappone e Indonesia. Per la sfida alla Repubblica Dominicana si resta a Manila, ma ci si sposta di impianto, alla Mall of Asia Arena. Sarà questo il teatro del confronto di cartello del raggruppamento.

Gli azzurri, infatti, dovranno venire a capo di quella che è unanimemente considerata la seconda miglior squadra del girone, uscita vittoriosamente da un confronto durissimo di fronte ai 38.115 (record dei Mondiali) della Philippine Arena contro le Filippine. Il nome chiave, inutile dirlo, è Karl-Anthony Towns, rimasto solo a reggere le sorti dominicane in quota star NBA dopo i forfait di Al Horford e Chris Duarte. Attorno a lui un buon gruppo, ma quello azzurro ha la possibilità di dimostrare che come collettivo è superiore per esperienza e pedigree a livello internazionale.

Italia-Repubblica Dominicana, seconda partita degli azzurri ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 10:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN.

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 10:00 Italia-Repubblica Dominicana (Girone A) – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN

Credit: Ciamillo