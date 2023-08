Basket, Mondiali 2023: l’Italia alla prova del nove contro la Repubblica Domenicana

Seconda partita della fase a gironi per l’Italia di Gianmarco Pozzecco domani mattina a Manila contro la Repubblica Domenicana ai Mondiali di basket 2023. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria all’esordio contro l’Angola, ma dovranno cambiare decisamente marcia per non inciampare contro una Repubblica Domenicana che ha vinto contro le Filippine.

Gli azzurri con l’Angola hanno pagato lo scotto dell’emozione dell’esordio, hanno iniziato male, subendo la mediocre squadra avversaria, prima di cambiare parzialmente ritmo, anche se Datome e compagni hanno dovuto aspettare l’ultimo quarto prima di riuscire a chiudere la partita. E in vista del match di domani sono diverse le incertezze che vanno limate per vincere e non complicarsi la strada ai Mondiali.

In primo luogo il dato più evidente, cioè i tiri da oltre l’arco. Il 5/31 da tre punti può bastare per l’Angola, ma una squadra che basa buona parte del suo gioco offensivo sui tiri da lontano il 16% è una percentuale non accettabile. Bisognerà tirare meglio, o provare soluzioni alternative. Poi c’è la difesa. Troppi canestri facili concessi all’Angola, in particolare in transizione nel primo tempo, hanno tenuto gli avversari in partita troppo a lungo, così come i 15 rimbalzi offensivi concessi agli angolani sono troppi contro squadre più di qualità.

Le note positive sono alcuni singoli. Dal solito Simone Fontecchio, che ha alzato il livello nei momenti più difficili, ma anche un grande Stefano Tonut, che sia in difesa sia in attacco (18 punti) è stato decisivo nella vittoria. Bene anche Pippo Ricci, così come Pajola in difesa e Melli in tutto il campo. Guardando ai domenicani, invece, la vittoria per 87-81 contro le Filippine è stata un’iniezione di fiducia importante, con i nostri prossimi avversari che però sono molto dipendenti da Karl-Anthony Towns (26 punti e 10 rimbalzi), ma attenzione anche ad Andres Feliz e Victor Liz, gli altri due giocatori da fermare per cercare la seconda vittoria. Anche se Liz è in dubbio dopo un infortunio subito ieri.

