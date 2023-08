Atletica, Mondiali 2023: Eloisa Coiro passa in semifinale sugli 800 metri, fuori in batteria Bellò

Eloisa Coiro centra un obiettivo assolutamente non facile e supera il primo turno degli 800 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera in quel di Budapest. La giovane romana si è qualificata per le semifinali nella rassegna iridata con l’ultimo dei tre tempi di ripescaggio, restando in bilico per circa 40 minuti dopo la conclusione della sua batteria (la seconda su sette) ma salvandosi alla fine per 3 centesimi.

La campionessa italiana in carica ha terminato in quinta posizione la sua heat con un buon crono di 2’00″36 (vicino al personale), gestendo molto bene tatticamente la gara e mettendo in mostra un ottimo cambio di passo negli ultimi 150 metri per tornare a ridosso delle prime sul traguardo. La 22enne, al debutto assoluto in un Mondiale Senior, scenderà nuovamente in pista venerdì sera per le semifinali, in cui potrà attaccare il suo primato.

Nulla da fare invece per l’altra italiana impegnata, Elena Bellò. La nativa di Schio classe 1997 è arrivata quinta nella prima batteria con il tempo di 2’01″38 (distante oltre 2″ dal suo personale), non riuscendo a rispondere al cambio di passo imposto nel finale dalla forte britannica Keely Hodgkinson e perdendo qualche metro di troppo dalle prime tre posizioni che garantivano il pass automatico per il turno successivo.

Miglior tempo delle batterie per l’americana Nia Akins in 1’59″19 davanti all’etiope Habitam Alemu in 1’59″36 e all’australiana Catriona Bisset in 1’59″46. Nessuna eliminazione di lusso da segnalare in questa prima fase di qualificazione.

Foto: Colombo/FIDAL