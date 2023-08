Atletica, Elena Bellò: “Sono abbastanza delusa, non sono riuscita a essere all’altezza”

Niente da fare per Elena Bellò nelle batterie degli 800 metri femminili ai Mondiali 2023 di atletica. A Budapest, in Ungheria, l’azzurra classe 1997 non è andata oltre il quinto posto nella prima heat (passavano direttamente il turno le prime tre), chiudendo in 2’01″38, crono che non è bastato per qualificarsi in semifinale anche tramite i ripescaggi.

“Oggi era una giornata abbastanza calda – ha affermato Bellò dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai Sport -. Ero arrivata qui stando bene, avevo alte aspettative, ma in gara non mi sono sentita come speravo. Mi aspettavo di andare meglio. Non sono stata all’altezza”.

La nativa di Schio ha poi continuato dicendo: “Il livello di quest’anno è molto alto. Credo che i turni si passeranno con i tempi con cui si passava in finale l’anno scorso. Comunque sono abbastanza delusa. Pensavo di essere più efficace, ma così non è stato”.

