Si svolgerà domani, domenica 22 luglio 2023, la ventunesima e ultima tappa della 110ma edizione del Tour de France. In questa frazione si partirà da Saint-Quentin-en-Yvelines alle ore 16:30 e si arriverà, dopo 115.1 chilometri, sul traguardo posto sugli Champs Elysees a Parigi.

La ventunesima e ultima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 17.15 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 16:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 17.15 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 16:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 16:15.

ALTIMETRIA E PERCORSO

La prima parte di percorso sarà caratterizzata da alcuni saliscendi che accompagneranno i corridori ai piedi dell’unica vera salita di giornata, la Côte du Pavé des Gardes (1.3 km al 5.9% di pendenza media). Si scollinerà su questa asperità quando mancheranno ancora 72 km al traguardo e poi si entrerà nel facile circuito finale che andrà ripetuto per ben nove volte.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 23 luglio

Ventunesima tappa: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris (115.1 km)

Orario di partenza: 16.30

Orario d’arrivo: 19.30 circa

VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 17.15; Eurosport 1 HD dalle 16.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 17.15; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 16.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 16.15