Tour de France, il palmares di Jonas Vingegaard. Due Grande Boucle e non solo… Nel mirino la Tripla Corona

Jonas Vingegaard ha vinto con grande merito per la seconda volta consecutiva il Tour de France. Il danese della Jumbo-Visma ha preso la maglia gialla nella sesta tappa e non l’ha più ceduta, difendendosi dagli attacchi di Tadej Pogacar specie nella parte centrale della Grande Boucle e chiudendo il discorso nell’ultima settimana tra la cronometro e la tappa di Courchevel.

A 27 anni neanche compiuti, il corridore nativo di Hillerslev conta già su un palmares di prim’ordine. Sono già due i Grandi Giri vinti, entrambi al Tour de France. In futuro può pensare di allargare i suoi orizzonti alla Vuelta e al Giro d’Italia, provando magari a fare la mitica doppietta Giro-Tour che manca da Marco Pantani nel 1998 e a conquistare la Tripla Corona, ossia vincere tutti i giri da tre settimane.

Sono ben 24 le vittorie da professionista per Vingegaard: tra queste le classifiche generali quest’anno al Giro del Delfinato, al Giro dei Paesi Baschi e al Gran Camiño, dopo il successo alla Coppi e Bartali nel 2021 che l’ha lanciato nel grande ciclismo.

Tra questi successi c’è anche quello al Drôme Classic del 2022, che rimane l’unica corsa di un giorno vinta in carriera. Vista anche la discreta esplosività mostrata dal corridore della Jumbo-Visma, è tutt’altro che remota un’apertura alle grandi classiche per diventare un corridore ancora più completo e non “limitato” solo ai Grandi Giri. Intanto Jonas si gode il suo secondo Tour di fila ed entra sempre di più nell’Olimpo del ciclismo.

Foto: Lapresse