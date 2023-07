Tennis: Franco Agamenone vince il Challenger di Braunschweig 2023

Franco Agamenone vince il quarto Challenger in carriera. Lo fa a Braunschweig, in Germania, dove batte in finale il russo Pavel Kotov con il punteggio di 7-5 6-3. Si tratta del quarto successo in altrettanti Paesi diversi dopo Repubblica Ceca (Praga), Ucraina (Kyiv) e Italia (Roma Garden).

Il nativo di Rio Cuarto (Argentina), che gioca per l’Italia dal 2020, in terra tedesca non partiva da testa di serie ed è riuscito ad approfittare delle debacle di molti per rimarcare quello che è il suo più che buon valore, soprattutto a questo livello.

Al primo turno Agamenone ha eliminato il tedesco Maximilian Marterer per 3-6 7-6(5) 6-4, al secondo il giapponese Taro Daniel per 2-6 6-3 7-6(6) con tre match point consecutivi annullati e poi, ai quarti, il tedesco Daniel Altmaier, numero 1 del seeding con wild card, per 6-3 2-6 6-3.

Prima di sconfiggere Kotov nell’ultimo atto, in semifinale ha eliminato il libanese Benjamin Hassan, proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 6-3. Questo risultato fa risalire il trentenne di 32 posizioni nel ranking ATP, che lo vede ora assestarsi al 143° posto a meno di notizie dal cinese classe 2005 Juncheng Shang da Chicago.

