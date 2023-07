Sport in tv oggi (venerdì 7 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 7 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati su Wimbledon dove quattro italiani saranno in campo. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Elisabetta Cocciaretto tenteranno di proseguire nell’avventura sui prati di Londra e puntare con maggior decisione alla seconda settimana dello Slam.

Di scena anche la settima tappa del Tour de France, pronta a regalare spettacolo, mentre prende il via il weekend del GP di Gran Bretagna di F1. Al mattino, assisteremo poi alla partita tra Italia e Slovenia di volley, valida per la Nations League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 7 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 7 luglio

08.30 Canottaggio, Coppa del Mondo a Lucerna (Svizzera): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Canoa velocità, Mondiali juniores/U23: terza giornata – Diretta streaming su canale ufficiale dell’International Canoe Federation.

09.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Chamonix (Francia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Volley, Nations League: Italia vs Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Volleyball World Tv.

09.30 Padel, World Tour a Valencia (Spagna): quarti di finale uomini/donne – Diretta tv su Sky Sport Action (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Nuoto, Europei juniores a Belgrado (Serbia): batterie (quarta giornata) – Diretta streaming su Len.eu.

12.00 Tennis, Wimbledon: quinta giornata – Diretta tv dalle 12.00 alle 13.15 e dalle 18.50 alle 22.00 su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), dalle 14.25 su Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e su NOW.

(Sinner vs Halys 2° match e inizio programma dalle 12.00; Musetti vs Hurkacz 2° match e inizio programma dalle 12.00; Berrettini vs de Minaur 2° match e inizio programma dalle 12.00; Cocciaretto vs Pegula 3° match e inizio programma dalle 12.00)

13.00 Golf, Made in HimmerLand – Diretta tv su Sky Sport Golf (206), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Ciclismo, Tour de France: settima tappa (Mont-de-Marsan – Bordeaux) – Diretta tv dalle 12.55 su Eurosport1 HD, dalle 14.45 su Rai 2 HD, in streaming dalle 12.55 su eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e dalle 14.45 su RaiPlay.

13.30 F1, GP Gran Bretagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Nuoto, Europei juniores a Belgrado (Serbia): semifinali e finali (quarta giornata) – Diretta streaming su Len.eu.

17.00 F1, GP Gran Bretagna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio, Europei U19: Grecia vs Spagna – Diretta streaming su Uefa Tv.

21.00 Calcio, Europei U19: Islanda vs Norvegia – Diretta streaming su Uefa Tv.

22.00 Golf, John Deere Classic: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

Foto: LaPresse