LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: Italia a caccia di altri podi nella quarta giornata!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-4 nel quale si assegneranno ben otto titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo gli. ottimi risultati ottenuti dagli azzurri delle prime tre giornate di gare. L’Italia si è presentata a Belgrado con la squadra più numerosa, considerati i suoi 42 elementi, a precedere in questa particolare classifica la Germania (39) e la Gran Bretagna (34). Saranno in gara i nuotatori di 40 nazioni per un totale di 583 atleti, per la seconda edizione consecutiva non sono ammessi alla competizione i giovani nuotatori di Russia e Bielorussia, visto quanto sta accadendo in Ucraina.

Si parte con le batterie dei stile libero femminili con Cristiana Stevanato, Matilde Biagiotti, Marina Cacciapuoti e Sara Curtis a rappresentare l’Italia, a seguire i 400 misti uomini che vedono al via ben tre atleti azzurri, Emanuele Potenza, Andrea Camozzi e Domenico De Gregorio. Sono quattro le azzurre al via nelle batterie dei 200 farfalla, Anna Porcari, Paola Borrelli, Helena Musetti e Giulia Zambelli. Al via delle batterie degli 800 stile libero donne con Emma Vittoria Giannelli e Sofia D’Andrea e uomini con Filippo Bertoni. Italia in acqua anche per la 4×100 mista mista.

Nel pomeriggio sono in programma otto finali. Si parte con i 100 farfalla maschili, poi a seguire i 200 rana maschili, i 50 stile libero maschili, i 200 rana femminili, i 200 dorso maschili e femminili, i 400 misti maschili e la 4×100 mista mista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le semifinali e finali inizieranno dalle 17.00.

