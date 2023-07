LIVE Berrettini-de Minaur, Wimbledon 2023 in DIRETTA: prosegue il cammino verso la rinascita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di Wimbledon che mette di fronte Matteo Berrettini e l’australiano Alex de Minaur. Si gioca sull’iconico Court 18 (sì, quello di Isner-Mahut, ma sarebbe riduttivo ricordarlo solo per quello).

Per il romano continua la ricerca di quelle sensazioni cui ci aveva abituato prima dei tantissimi problemi fisici e, ancor più, prima di un 2023 disgraziato iniziato dal match point mancato contro Andy Murray a Melbourne e continuato con infortuni su infortuni. Dopo la vittoria su Lorenzo Sonego i segnali di ripresa sembrano esserci eccome, soprattutto se paragonati al Berrettini di Stoccarda.

Quanto a de Minaur, invece, è forse anche un minimo più critica la sua situazione, nel senso che non in molti si aspettavano che il belga Kimmer Coppejans fosse in grado di portargli via un parziale. Com’è come non è, rimane vero che l’australiano sull’erba in genere sa come esprimersi, e per questo non è un avversario facile. C’è di più: è arrivato in finale al Queen’s (persa contro Alcaraz), e l’anno scorso qui si è spinto fino agli ottavi.

1-1 nei precedenti a livello ATP tra i due (ce n’è un terzo anche troppo lontano a Segovia, a livello Challenger nel 2017). Berrettini portò a casa la semifinale del Queen’s nel 2021, ed è il precedente che per certa misura conta di più. Anche perché l’altro, in ATP Cup nel 2022, corrispondeva al primo match del romano dopo i guai alle ATP Finals di Torino; ambiente di casa per de Minaur e necessità di fare attenzione per l’allora numero 1 d’Italia furono le chiavi della vittoria dell’aussie.

Il match tra Matteo Berrettini e Alex de Minaur inizierà come secondo sul Court 18 (programma che inizia alle ore 12:00), dopo Kostyuk-Badosa. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse