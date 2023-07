Golf, U.S. Women’s Open 2023: Xiyu Lin e Hyo Joo Kim appaiate al comando dopo il primo round. Ottimo avvio di Moresco

Le migliori golfiste del panorama internazionale hanno dato il via al terzo Major stagionale. Spazio infatti allo U.S. Women’s Open (montepremi 11 milioni di dollari), evento nato nel 1946 che dunque è il più anziano tra i Majors femminili. Al termine del primo round troviamo al comando il duo asiatico composto dalla cinese Xiyu Lin e dalla sudcoreana Hyo Joo Kim. Il duo di testa guida la classifica con lo score di -4 (68 colpi).

Le battistrada vantano una lunghezza di margine su un nutrito gruppetto composto dalla giapponese Nasa Hataoka, dalle americane Allisen Corpuz e Bailey Tardy, dalla sudcoreana Hae Ran Ryu, e dalle irlandesi Leona Maguire ed Aine Donegan. Quest’ultima, non ancora passata al professionismo, è tra le rivelazioni della giornata.

Sul percorso par 72 del Pebble Beach Golf Links di Pebble Beach (California, Stati Uniti) dal mondo del golf amatoriale arrivano buone notizie anche per i colori azzurri. E’ al nono posto infatti Benedetta Moresco, che trova un solido round da -2 bogey free e si unisce al ballo delle big. La golfista italiana condivide la posizione con le sudcoreane Amy Yang e Jeongeun Lee6, e con l’americana Amari Avery, anch’essa non professionista.

In difficoltà due tra le più attese protagoniste alla vigilia degli U.S. Women’s Open. 83esime con +4 ed a rischio taglio l’americana Nelly Korda e la neozelandese Lydia Ko. Le numero 2 e 3 del ranking mondiale dovranno cambiare passo per evitare la beffa del cut e scalare la classifica in vista degli ultimi e decisivi round.

