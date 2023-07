LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: Ferrari per continuare a progredire nelle prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Silverstone le squadre e i piloti saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile il miglior set-up per rendere la monoposto veloce sia in configurazione da qualifiche che per la gara domenicale.

La Ferrari si augura di continuare con i progressi. La Rossa viene dal buon weekend di Spielberg dove ha colto il terzo posto nella Sprint Race con lo spagnolo Carlos Sainz e il secondo nella gara con il monegasco Charles Leclerc. La SF-23 è stata modificata al fondo e all’ala anteriore e la bontà di queste modifiche sarà verificata su un circuito molto impegnativo.

Favorito d’obbligo del fine-settimana, come al solito, è l’olandese della Red Bull, Max Verstappen. Dopo aver centrato sette vittorie in nove GP disputati, Max ha nel mirino anche il successo in questo appuntamento, particolare per l’introduzione di gomme di nuova generazione da parte di Pirelli, modificate a livello di costruzione per garantire maggior sicurezza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.30 con la FP1, mentre alle 17.00 avrà inizio la FP2. Buon divertimento!

