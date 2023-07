Berrettini-de Minaur, Wimbledon 2023: quando si gioca, orario preciso, programma, tv, streaming

Matteo Berrettini tornerà in campo domani, venerdì 7 luglio, e affronterà per il secondo turno del torneo di Wimbledon l’australiano Alex de Minaur (testa di serie n.15). Il romano, reduce dalla partita in tre giorni contro Lorenzo Sonego, a causa del maltempo di Londra, si augura di dar seguito alla crescita di condizione manifestatasi sui prati di Church Road.

Berrettini, distante dai campi lungamente per il solito problema agli addominali, era tornato nell’ATP250 di Stoccarda, affrontando l’incontro però in condizioni non ottimali. Una sconfitta proprio contro Sonego a cui aveva fatto seguito un pianto, uscendo dal campo.

Matteo ha saputo ritrovarsi proprio in questi giorni londinesi, sconfiggendo il piemontese e rilanciando le proprie quotazioni. Chiaramente, la forma non può essere ottimale, ma la sfida contro de Minaur è aperta a ogni risultato. Vedremo se il romano saprà stupire ancora.

La partita tra Matteo Berrettini e Alex de Minaur, valida per il secondo turno del torneo di Wimbledon, sarà la seconda sul campo 18, il cui programma inizierà alle 12:00 italiane, e sarà trasmessa dai canali Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256) in streaming su SkyGo e su NOW.

BERRETTINI-DE MINAUR WIMBLEDON 2023

Venerdì 7 luglio

COURT 18 – 12:00 italiane

Marta Kostyuk (UKR) v Paula Badosa (ESP)

Matteo Berrettini (ITA) v Alex De Minaur (AUS) [15]

Alexander Bublik (KAZ) [23] v Maximilian Marterer (GER)

Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) [3] v Tallon Griekspoor (NED) / Bart Stevens (NED)

PROGRAMMA BERRETTINI-DE MINAUR WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Foto: LaPresse