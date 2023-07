LIVE Musetti-Hurkacz, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio gli ottavi con Djokovic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live del match di terzo turno di Wimbledon 2023 tra il polacco Hubert Hurkacz e il nostro portacolori Lorenzo Musetti.

Match di interesse colossale quello tra il numero 18 e il numero 16 del mondo, assolutamente una maledizione per entrambi essere capitati contro al terzo turno e soprattutto nell’ottavo di finale di Novak Djokovic, anche guardando ai tantissimi exploit a cui stiamo assistendo in questa rocambolesca a dir poco edizione dei Championships.

I precedenti strizzano l’occhio a Lorenzo, in vantaggio 2-1 negli scontri diretti disputati sino a oggi che però si sono giocati su terra e cemento, nei casi delle vittorie dell’azzurro e proprio sull’erba di Wimbledon nel caso della vittoria del polacco. Torniamo proprio a quel match giocato nel 2021 sul campo 16, Un 19enne Musetti veniva dall’aver appena concluso l’esame di maturità e fu comunque in grado di tenere il campo per due set contro un Hurkacz già formato, arrendendosi per 6-4 7-6 6-1.

Le premesse sono di un match spettacolare, avvincente, tiratissimo e pieno di colpi spettacolari. E’ veramente una disdetta che uno tra Lorenzo e Hubert debba abbandonarci dopo questo incontro. Non resta che scoprire chi avanzerà agli ottavi di finale, e lo faremo insieme con la Diretta Live dell’incontro che prenderà il via sul campo 12 dopo Keys-Golubic, che partirà alle ore 12.00.

Foto: LaPresse