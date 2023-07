Sport in tv oggi (sabato 22 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 22 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà gli USA nella semifinale della Nations League di volley maschile, da non perdere le qualifiche del GP di Ungheria per gli appassionati di F1. Lorenzo Musetti sarà impegnato nella semifinale del torneo ATP 250 di Bastad e a Fukuoka proseguiranno i Mondiali di tuffi, pallanuoto e nuoto artistico. Il Tour de France propone la penultima tappa: frazione di montagna, dove Giulio Ciccone si gioca la maglia a pois.

A Milano si aprono i Mondiali di scherma con i primi turni preliminari, da seguire anche il terzo giro dell’Open Championship di golf. L’Italia incrocerà la Grecia nella semifinale degli Europei Under 17 di volley femminile, ampio spazio ai Mondiali di calcio femminile in attesa del debutto della nostra Nazionale. L’Italia debutterà ai Mondiali di softball contro la Venezuela, ci sarà Italia-Spagna di rugby femminile e non va dimenticata la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Milano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 22 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 22 luglio

03.00 BADMINTON (World Tour) – Korea Open (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – USA-Vietnam (diretta streaming su Fifa Tv)

03.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Duo libero misto, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

04.00 CICLISMO – Tour of Huangshan, seconda tappa: Huangshan-Yixian (non è prevista diretta tv/streaming)

05.30 TIRO A SEGNO (Mondiali juniores) – Running Target 10 metri maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

06.00 TIRO A SEGNO (Mondiali juniores) – Running Target 10 metri femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 RALLY – Rally di Estonia, nove prove speciali (diretta tv su Sky Sport Action dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go e NOW nelle medesime fasce orarie)

07.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, ottavi di finale) – Australia-Israele (diretta streaming su Recast)

08.30 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri sincro misto, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

08.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, ottavi di finale) – Francia-Spagna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Recast)

09.00 ATLETICA – Campionati Italiani Juniores (diretta streaming su atletica.tv)

09.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Zambia-Giappone (diretta streaming su Fifa Tv)

09.00 SCHERMA (Mondiali) – Spada femminile individuale, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

09.50 F3 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, ottavi di finale) – Italia-Nuova Zelanda (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

11.00 SCHERMA (Mondiali) – Sciabola maschile individuale, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale, seconda parte (diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica)

11.00 TENNIS – ATP 250 Gstaad, semifinali (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

11.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, ottavi di finale) – Sudafrica-Canada (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Recast)

11.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Inghilterra-Haiti (diretta streaming su Fifa Tv)

11.30 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma 10 metri maschile, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

12.30 F1 – GP Ungheria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 PADEL – Madrid Major (diretta tv su Sky Sport 252; diretta tv su Sky Sport Action dalle ore 13.00 alle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TENNIS – WTA 250 Budapest, semifinali (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

13.00 GOLF – The Open Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv). Musetti-Ruud (ore 13.00)

13.40 CICLISMO – Giro di Vallonia, prima tappa: Huy-Hamoir (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 16.30)

13.45 CICLISMO – Tour de France, ventesima tappa: Belfort-Le Markstein (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

14.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Danimarca-Cina (diretta streaming su Fifa Tv)

14.00 SOFTBALL (Mondiali) – Nuova Zelanda-Giappone (diretta streaming su gametime-sport)

14.15 F2 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Barracuda Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 17, semifinale) – Croazia-Turchia (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

16.00 F1 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.30 CALCIO (amichevole) – Monza-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Fiandre, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 CALCIO (amichevole) – Atalanta-Locarno (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (amichevole) – Genoa-Venezia (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (amichevole) – Udinese-Paphos (diretta tv su TV12)

17.00 CALCIO (amichevole) – Torino-Feralpi-Salò (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SOFTBALL (Mondiali) – Filippine-Canada (diretta streaming su gametime-sport)

17.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Polonia-Giappone (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Fiandre, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

18.00 ATLETICA – Meeting di Trieste (diretta streaming su atletica.tv)

18.00 CALCIO (amichevole) – Bologna-Palermo (diretta streaming sul canale YouTube del Bologna)

18.00 BASKET (Europei Under 18) – Italia-Grecia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 17, semifinale) – Italia-Grecia (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

18.30 HOCKEY PISTA (Finale per il terzo posto) – Italia-Francia (diretta streaming su fisrtv.it)

19.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale a squadre, seconda parte (diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica)

19.00 TENNIS – ATP 250 Newport, semifinali (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

19.30 RUGBY FEMMINILE (Test Match) – Italia-Spagna (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 TENNIS – WTA 250 Palermo, semifinali (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.45; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Rai Play dalle ore 20.45, WTA Tv). Paolini-Sorribes Tormo

20.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Italia-USA (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

20.00 SOFTBALL (Mondiali) – Italia-Venezuela (diretta tv su MSChannel, canale 814 di Sky; diretta streaming su mschannel.tv, Gametime)

20.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – San Lorenzo-Argentinos Juniors (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – Due partite: Flamengo-America, Palmeiras-Fortaleza (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 FRECCETTE – Betfred World Matchplay, semifinali (diretta streaming su DAZN)

21.00 MMA – UFC Fight Night, main event: Aspinall-Tybura (diretta streaming su DAZN)

21.00 INDYCAR – Hy-Vee Homefront, gara (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.45 HOCKEY PISTA (Finale) – Spagna-Portogallo (diretta streaming su europe.worldskatr.tv)

