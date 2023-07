LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pellacani-Santoro sognano la medaglia nel sincro 3 metri misto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Si conclude la rassegna iridata che ha regalato finora all’Italia una medaglia e ben cinque pass olimpici. In programma oggi due finali: il sincro misto dal trapolino 3 metri e la finale della gara dalla piattaforma maschile. Oggi per l’Italia fari puntati su Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che puntano a ripetere l’exploit dello scorso anno a Budapest quando conquistarono l’argento in questa gara. Non ci saranno azzurri al via invece nella gara dalla piattaforma che promette come sempre grandissimo spettacolo.

Nella prima gara di giornata, la finale del sincro misto da 3 metri, Chiara Pellacani conclude la sua avventura iridata che ha portato risultati di altissimo spessore, il bronzo del sincro da 3 metri donne, il quinto posto nel trampolino 3 metri e il sesto nel trampolino 1 metro. Al suo fianco ci sarà il giovanissimo Matteo Santoro, con un anno in più rispetto al giugno 2022 quando, quindicenne, si trovò a salire sul secondo gradino del podio iridato in questa competizione. Servirà la gara perfetta per provare a ripetersi anche se la concorrenza appare spietata: Cina, Messico, Usa, Canada le pretendenti al podio.

Nella seconda gara di giornata si assegna il titolo della piattaforma maschile. Non ci sono italiani in gara, dopo l’eliminazione in qualificazione per Larsen e Giovannini, ma è una gara da seguire con grande attenzione perchè lo spettacolo è assicurato. I cinesi Lian e Yang sono come sempre i grandi favoriti ma la distanza dai pretendenti ad un posto sul podio non è così ampia come in altre gare e l’errore è sempre dietro l’angolo. Attenzione all’australiano Rousseau, capace di chiudere al secondo posto le semifinali, al giapponese Tamai, lo scorso anno argento ma alle prese con problemi fisici, al messicano Willar Valdez e al britannico Kothari ma non sono escluse altre sorprese, in positivo ma anche in negativo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.30 con la finale del sincro misto dai 3 metri, e si chiude alle 11.30 con la finale della piattaforma maschile. Buon divertimento!

Foto Lapresse