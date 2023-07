LIVE Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per il Setterosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2023, ottavi di finale.

La sfida per il primo posto nel girone C ha visto una delusione per l’Italia, che ha ceduto alle vicecampionesse europee greche. Di conseguenza, la squadra italiana si misurerà con la Nuova Zelanda, terza nel girone D.

Nonostante un iniziale recupero portando il punteggio a 5-4, un controverso rigore ha dato alla Grecia l’opportunità di distanziare le italiane con un break di 4-0. L’attacco italiano non è riuscito a lasciare il segno, con la Grecia che ha gestito con sicurezza il vantaggio. Ora, il Setterosa è chiamato a rispondere nel prossimo incontro contro la Nuova Zelanda, un passaggio importante verso un potenziale quarto di finale contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti.

Match: Italia-Nuova Zelanda

Evento: Mondiali pallanuoto 2023 femminile

Data: 22/07/2023

Ore: 10.00.

Dove vederla: Rai 2 o Sky Sport Summer

I CONVOCATI. Atlete: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 10:00 circa. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.