LIVE Italia-USA, Nations League volley 2023 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l’accesso in finale

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la seconda semifinale della Nations League di volley maschile 2023. Finalmente, dopo settimane di battaglia, è arrivato il momento di giocarsi le medaglie, gli azzurri di Fefè De Giorgi, Campioni d’Europa e del Mondo in carica, saranno pronti a dare battaglia per un posto in finale e per assicurarsi quindi un posto sul podio.

L’Italia non è mai saluta sul podio da quando questo torneo ha preso il nome di Volleyball Nations League, la nostra Nazionale ha svariate volte vinto la Word League, ma in Nations League il miglior risultato resta il quarto posto dello scorso anno. Gli azzurri giungono a questa semifinale dopo aver terminato il roun robin in quarta posizione e, soprattuto, dopo essersi sbarazzata ai quarti di finale dell’Argentina con un sonoro 3-0, mettendo in campo un gioco difficilmente eguagliabile a livello internazionale. Gli USA hanno invece vinto il round robin e ai quarti di finale hanno avuto la meglio sulla Francia al termine di un’autentica battaglia finita al tie-break.

Queste due formazioni si sono già affrontate nella prima fase, in quell’occasione ad imporsi furono gli Stati Uniti con un sonoro 3-0, ma l’Italia era presente in campo con tanti giovani e con solo Romanò dei “titolari”, questa sera sarà un’altra storia. L’Italia ha perso gli ultimi 4 scontri diretti contro la nazionale a stelle e strisce, bisogna assolutamente invertire la rotta. Vi ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà in finale una tra Polonia e Giappone, semifinale che andrà in scena alle 0re 17:00!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la seconda semifinale della Nations League di volley maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00!

Foto: FIVB