LIVE Musetti-Ruud, ATP Bastad 2023 in DIRETTA: sfida al n.4 del mondo che vale la finale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo ATP 250 di Bastad 2023 tra Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione finora in parità dopo il successo dello scandinavo sulla terra rossa di Roma 2021, e quello del toscano sul cemento indoor di Parigi-Bercy 2022. Il vincente troverà in finale uno tra il russo Andrey Rublev e l’argentino Francisco Cerundolo.

Musetti, ventunenne di Carrara, si presenta a questa semifinale dopo aver sconfitto in tre parziali prima l’azzurro Arnaldi, poi l’austriaco Misolic. Dopo la buona parentesi sull’erba, dove ha raggiunto i quarti ad Halle e Queen’s, e si è issato fino al terzo turno di Wimbledon, Lorenzo si rituffa sulla sua superficie più amata. Per balzare in finale dovrà cimentarsi contro uno dei tennisti maggiormente rognosi sul rosso.

Ruud, ventiquattrenne di Baerum, arriva al penultimo atto del torneo svedese dopo aver piegato in due set rispettivamente il russo Shevchenko e l’austriaco Ofner. Vincitore dell’ATP di Estoril 2023, il norvegese vanta 10 titoli in carriera, ed occupa al momento la quarta piazza nel ranking mondiale.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud inizierà alle 13.00 sul Campo Centrale di Bastad. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: Shutterstock