Sport in tv oggi (sabato 15 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 15 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per il tappone alpino al Tour de France e per la Finale femminile a Wimbledon, mentre a Imola ci sarà spazio per le qualifiche e la gara-1 della Superbike. A Fukuoka proseguono i Mondiali di nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e a Espoo avanzano gli Europei Under 23 di atletica.

Doppio appuntamento con il Rugby Championship e a Roma ci sarà da divertirsi con la Formula E. I Mondiali di atletica paralimpica e di triathlon arricchiscono la proposta insieme alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva e ai Mondiali Under 21 di volley maschile, dove l’Italia incrocerà la Bulgaria in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 15 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 15 luglio

01.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 10 km femminile (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

02.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino sincro 3 metri maschile, preliminari (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play 2, Sky Go, NOW)

03.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Routine acrobatica (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Rai Play 3, Sky Go, NOW)

05.30 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma sincro 10 metri misto, preliminari (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

06.00 CICLISMO – Tour of Qinghai Lake, settima tappa: Xihaizhen-Gonghe (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Doppio misto tecnico (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

07.00 SURF – World Games (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Scottish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.30)

08.10 FORMULA E – GP Roma, prove libere 2 (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 1 metro femminile, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

09.00 SUPERBIKE – GP Imola, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 ATLETICA – Europei Under 23 (diretta streaming su allathletics.tv)

09.00 ATLETICA PARALIMPICA – Mondiali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile/femminile, 75 bersagli (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.40 FORMULA E – GP Roma, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Play)

11.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino sincro 3 metri maschile, Finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

11.10 SUPERBIKE – GP Imola, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.45 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.45 BASKET FEMMINILE (Mondiali Under 19, fase a gironi) – Italia-Giappone (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

12.00 VELA – Test Event olimpico (diretta streaming su Olympics)

12.30 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Singolo tecnico femminile, finale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Summer, Sky Sport Action; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

13.00 SNOOKER – Championship League Snooker (diretta streaming su DAZN)

13.20 CICLISMO – Tour de France, quattordicesima tappa: Annemasse-Morzine les Portes du Soleil (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

14.00 SUPERBIKE – GP Imola, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 MOTORSPORT – GTWC Europe a Misano, sprint race (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 17, fase a gironi) – Italia-Bulgaria (diretta streaming su Euro Volley Tv)

15.00 FORMULA E – GP Roma, gara (diretta tv su Sky Sport Action, Italia 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Play)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Barbasol Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 19.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 ATLETICA – Europei Under 23 (diretta streaming su allathletics.tv)

15.00 TENNIS – Wimbledon, Finale femminile: Jabeur-Vondrousova (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PADEL – World Padel Tour a Roma (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

16.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, semifinali) – Italia-Bulgaria (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.20 TRIATHLON (Mondiali) – Super Sprint maschile/femminile, Finali (diretta streaming su World Triathlon Tv)

17.00 BADMINTON (BWF World Tour) – US Open (diretta streaming su BWF Tv)

17.00 SCACCHI – Champions Chess Tour, Aimchess Rapid (diretta streaming su DAZN)

17.30 BASKET (Europei Under 20, semifinali) – Grecia-Francia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

18.00 SNOOKER – Championship League Snooker (diretta streaming su DAZN)

18.00 EQUITAZIONE – Global Champions Tour (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 TENNIS – Wimbledon, Finale doppio maschile: Koolhof/Skupski-Granollers/Zeballos (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

18.30 ATLETICA PARALIMPICA – Mondiali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, semifinali) – Iran-Argentina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.00 FRECCETTE – World Matchplay (diretta streaming su DAZN)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Kelly vs Corzo, internazionale WBO pesi superwelter (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Europei Under 20, semifinali) – Belgio-Israele (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC)

21.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC)

23.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, semifinali) – Polonia-Cina (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

Domenica 16 luglio

01.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 10 km maschile (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, semifinali) – USA-Turchia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

03.00 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma sincro maschile, preliminari (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Tecnico a squadre, preliminari (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Foto: Lapresse