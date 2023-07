LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani per stupire nella finale dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma delle giornate di gare – Come seguire in tv/streaming la giornata di gare

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2023 di tuffi di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, staccheranno il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi.

Il programma prevede i preliminari del syncro trampolino tre metri uomini, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che cercheranno di rientrare nel novero delle coppie finaliste per poi giocarsi qualcosa di importante nell’atto conclusivo.

A seguire, in programma l’atto concluso del syncro piattaforma mixed con Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu che, non avendo molto da perdere, proveranno a dare tutto. Prevista anche la Finale dal metro femminile dove lo spettacolo non mancherà di certo con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Le due azzurre che vorranno stupire per lottare magari per il podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2023 di tuffi di Fukuoka (Giappone): si comincia alle 05.30 con la Finale del Sincro della piattaforma mixed, a seguire dalle 08.30 la Finale del metro femminile e alle 11.00 la Finale del Sincro dal trampolino tre metri uomini. Buon divertimento!

Foto: European Games 2023