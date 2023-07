LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: nuova sfida sulle Alpi tra Pogacar e Vingegaard, c’è il Col de Joux Plane!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Tour de France 2023! Dopo la frazione complicata di ieri con l’arrivo sul Grand Colombier, quest’oggi ci sarà un’altra tappa difficile.

Nella giornata odierna si partirà da Châtillon-Sur-Chalaronne alle 13:20 da Annemasse e si arriverà, dopo 151.8 km, sul traguardo di Morzine les Portes du Soleil. Pronti, via e si sfideranno in rapida successione una salita dietro all’altra, il Col de Saxel (4.4 km al 4.6%), il Col de Cou (7.1 km al 7.4%) e il Col du Feu (5.9 km al 7.7%). Una volta superata questa terza asperità, un tratto di discesa-salita-discesa porterà i corridori ai piedi Col de la Ramaz (13.9 km al 6.9%). Seguirà una discesa e poi ci sarà il Col de Joux Plane (11.7 km al 8.5%). Si scollinerà in cima a quest’ultima asperità a 12 km dall’arrivo, poi sarà tutta discesa fino al traguardo.

Il favorito di oggi è senza dubbio Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Dopo aver guadagnato 8” nella tappa di ieri, lo sloveno cercherà di fare meglio del suo rivale anche oggi per ottenere la maglia gialla di leader della classificai generale. Ovviamente Vingegaard proverà invece in tutti modi a difendersi, per poi attaccare se si presenterà l’occasione giusta. Oltre a Pogacar e Vingegaard, attenzione anche soprattutto all’australiano Jai Hindley (attualmente terzo in classifica generale con un distacco di 2’51”), allo spagnolo Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) e al britannico Adam Yates (UAE Team Emirates), tutti e tre corridori in grado di fare la differenza in tappe come quella di oggi.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Tour de France 2023! L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 12.50: vietato mancare!

Foto: LaPresse