LIVE Italia-Bulgaria, Mondiali volley U21 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l’accesso in finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida tra Italia e Bulgaria valevole per la semifinale dei Mondiali Under 2023 di Manama (Bahrain) di volley: gli azzurrini si giocano un posto in finale contro i balcanici.

Un percorso straordinario quello fin qui intrapreso dai ragazzi del coach Matteo Battocchio: solo una sconfitta, indolore, nella pool B contro il Brasile a qualificazione già assicurata, su sei partite disputate. Dopo aver chiuso il proprio girone alle spalle dei verdeoro, Alessandro Bovolenta e compagni sono rimasti imbattuti nella pool F con Belgio, Argentina e lo stesso Brasile. Grazie all’ultimo successo sulla nazionale dei draghi rossi, la selezione del Bel Paese si è garantita la prima posizione nel raggruppamento, precedendo gli argentini. La squadra azzurra va alla caccia della terza finale consecutiva nella manifestazione iridata dopo quella persa, nel 2019, proprio in Bahrain, e quella conquistata a Cagliari nel 2021.

Non sarà di certo una sfida semplice contro la Bulgaria, nazionale di grande tradizione nel volley: i balcanici non hanno avuto difficoltà nel superare il primo raggruppamento, precedendo nell’ordine Polonia, Canada e India, mentre nella seconda fase solo l’Iran è riuscita a imporsi in quattro set sulla nazionale bulgara, la quale può contare sull’apporto del miglior marcatore del torneo, Aleksandar Nikolov, autore di 122 punti in sei match, la cui battuta può far malissimo alla ricezione avversaria.

Appuntamento alle 16.00 per l'inizio del match

