LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: gli azzurri a caccia di nuove medaglie! 14 titoli in palio, c’è Larissa Iapichino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera. Penultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) con tante possibilità di medaglia per la spedizione azzurra.

Si incomincerà al mattino con qualificazioni e batterie, poi nel pomeriggio spazio alle finali. Per l’Italia in pedana nella sessione mattutina la star di questa manifestazione, Larissa Iapichino che disputerà la qualificazione del lungo in mattinata, dove sono iscritte anche le altre azzurre Arianna Battistella e Chiara Smeraldo, e in chiave-medaglie andrà tenuta d’occhio soprattutto la tedesca da 6,91 Mikaelle Assani, oltre alle spagnole Tessy Ebosele e Maria Vicente.

L’Italia si gioca carte importanti in diverse finali assolutamente da non perdere: Lorenzo Musci nel disco al mattino, nel pomeriggio Giada Pozzato nell’asta, Michele Fina nel giavellotto, Greta Settino, Sara Nestola e Aurora Bado nei 10000 donne, Michele Ferrara nel getto del peso, Massimiliano Luiu nel salto in alto.

Sono in programma inoltre le finali del martello uomini, dei 3000 siepi donne, dei 1500 uomini dove non saranno presenti atleti italiani e le finali delle staffette 4×100 uomini e donne, triplo uomini, 110 ostacoli e 100 ostacoli dove potrebbero essere presenti atleti azzurri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di garedegli Europei Under 23 di atletica leggera in programma ad Espoo in Finlandia: cronaca in tempo reale per non perdersi nulla della fasi calde della competizione. Si incomincia alle ore 16.35 con la sessione pomeridiana. Buon divertimento a tutti.

Foto: Colombo/FIDAL