LIVE Superbike, GP Imola 2023 in DIRETTA: superpole e gara-1 Bautista favorito, ma si annuncia battaglia

Saranno due segmenti da non perdere per più ragioni. I riflettori saranno chiaramente puntati su Alvaro Bautsita che, dopo due sessioni di prove libere di puro studio, è pronto a sferrare l’attacco nella Super Pole, consolidando il suo primato nella classifica piloti in gara-1. Da valutare poi le prestazioni di Lowes e Razgatlioglu, due piloti che sembrano motivati a ridurre il GAP con il fuoriclasse iberico della Ducati.

Ma sarà anche il weekend dei centauri italiani, i quali si sono ben distinti in prova con il chiaro obiettivo di brillare davanti al pubblico di casa. Pensiamo ad esempio a Michael Ruben Rinaldi, primo in FP2, oltre che a Bassani, Locatelli e Petrucci, apparsi in splendida condizione nella giornata di ieri.

