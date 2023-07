LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo del solo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2023 di Fukuoka. E’ il momento del nuoto artistico, disciplina nella quale si assegnano le medaglie del solo tecnico.

Il momento della verità è arrivato. Dopo la qualificazione di ieri. oggi si va per oro, argento e bronzo e l’Italia potrà contare su una delle sue rappresentanti: quella Susanna Pedotti che, in qualificazione, ha strappato il pass per l’atto conclusivo con un buon 12esimo posto (score di 193.1283).

La piscina di Fukuoka attende di capire quale sarà la nuova regina planetaria della specialità, con la padrona di casa Inui Yukiko, che si è presa il primo posto in qualifica (273.2700), grandemente favorita per provare a superare tutta la concorrenza.

Si vedrà quindi una gara piena di elementi dove a fare la differenza sarà la precisione, l’accuratezza e la volontà di essere un tutt’uno con la musica e con l’acqua.

Si vedrà quindi una gara piena di elementi dove a fare la differenza sarà la precisione, l'accuratezza e la volontà di essere un tutt'uno con la musica e con l'acqua.

Foto: (AP Photo/Nick Didlick)