Sport in tv oggi (domenica 9 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 9 luglio: in programma il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro Donne, i motori con la gara del GP di Gran Bretagna di F1, il calcio con Italia-Polonia degli Europei Under 19, e molto altro ancora.

Giornata ricca per i motori: per quel che riguarda il Mondiale F1 2023, alle ore 16.00 italiane, andrà in scena la gara del GP della Gran Bretagna. L’undicesimo round (compresa Imola, poi cancellata) si correrà sul tracciato di Silverstone e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, con la diretta streaming affidata a Sky Go e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita integrale della gara alle 18.55 in chiaro su TV8 HD e tv8.it.

Sarà possibile seguire la settima giornata del torneo di Wimbledon in diretta tv dalle 12.00 su Sky Sport Tennis HD (203), dalle 13.15 su Sky Sport Summer (201), dalle 14.00 su Sky Sport Arena (204) e Wimbledon 2 HD (252), dalle 14.30 su Sky Sport Tennis HD (203) in 4K, su Sky Sport 4K (213) e Wimbledon 1 HD (251) in 4K, dalle 18.00 su Sky Sport 4K (213), dalle 20.30 su Sky Sport Summer (201), mentre la diretta streaming verrà assicurata dalle 12.00 su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match Sinner-Galan, che sarà possibile seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Wimbledon 2 HD (252), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 9 luglio

09.00 Atletica paralimpica, Mondiali: sessione mattutina – RaiPlay 3, dalle 09.00 alle 10.00 anche su RaiSport HD

09.00 Canoa velocità, Mondiali J/U23: sessione mattutina – RaiPlay 2

10.00 Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna: 3a giornata – RaiSport HD, RaiPlay

11.30 Ciclismo femminile, Giro Donne: 9a tappa, Sassari-Olbia (126.85 km) – 13.00 Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.00 Tennis, Wimbledon: settima giornata (Quarto turno: 2° match dalle ore 14.00 Sinner-Galan su Sky Sport Arena (204) e Wimbledon 2 HD (252), Sky Go e Now) – diretta tv dalle 12.00 su Sky Sport Tennis HD (203), dalle 13.15 su Sky Sport Summer (201), dalle 14.00 su Sky Sport Arena (204) e Wimbledon 2 HD (252), dalle 14.30 su Sky Sport Tennis HD (203) in 4K, su Sky Sport 4K (213) e Wimbledon 1 HD (251) in 4K, dalle 18.00 su Sky Sport 4K (213), dalle 20.30 su Sky Sport Summer (201), diretta streaming dalle 12.00 su Sky Go e Now.

12.30 Motori, 6 Ore di Monza: gara – 12.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

13.35 Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna: 3a giornata – RaiPlay 2

13.45 Ciclismo, Tour de France: 9a tappa, Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme (182.4 km) – 14.45 Rai 2 HD, Rai Play, 12.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

14.00 Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna: 3a giornata – RaiSport HD, RaiPlay

15.00 Canoa velocità, Mondiali J/U23: sessione pomeridiana – RaiSport HD, RaiPlay

15.00 Basket, Europei U20: Italia-Israele – YouTube FIBA

16.00 F1, GP Gran Bretagna: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, Sky Go e Now, 18.55 differita su TV8 HD e tv8.it

18.00 Calcio, Europei Under 19: Italia-Polonia – RaiSport HD, RaiPlay

18.30 Atletica paralimpica, Mondiali: sessione serale – RaiPlay 3, differita ore 21.00 RaiSport HD

Foto: LaPresse