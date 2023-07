LIVE Italia-Polonia, Europei U19 in DIRETTA: gli azzurri hanno due risultati su tre per qualificarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Polonia, Europei calcio U19, in palio c’è la semifinale.

La partita tra l’Under 19 dell’Italia e la Polonia è un incontro cruciale per il team italiano. Sotto la guida del loro allenatore, Alberto Bollini, gli Azzurrini tenteranno di ottenere il biglietto per il prossimo turno degli Europei in semifinale, a seguito della pesante sconfitta subita giovedì contro il Portogallo, che ha vinto con un netto 5-1. Tuttavia, grazie al totale di gol segnati, che supera quello dei loro avversari, anche un pareggio (non solo una vittoria) sarebbe sufficiente per avanzare al turno successivo del torneo.

Partita: Italia-Polonia, Europei calcio U19

Data: 09 luglio 2023

Orario: 18.00

Canale TV: Rai Sport e Rai Play.

Stadio: Ta’Qali National Stadium

Probabile formazioni

Italia U19 (4-3-3): Mastrantonio, Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Amatucci, Ndour; Koleosho, Esposito, Hasa. Commissario tecnico: Alberto Bollini

Polonia U19 (5-3-2): Zych; Bugaj, Matysik, Smolinski, Drapinski, Lewicki; Kowalczyk, Urbanski, Strzalek; Pienko, Majchrzak. Commissario tecnico: Marcin Brosz

Foto: FIGC.