F1 in tv oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Tutto pronto a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo storico circuito del Northamptonshire sarà teatro di una gara che si preannuncia molto interessante ed incerta almeno in ottica podio, considerando l’annunciata superiorità di Max Verstappen dalla pole position al volante della Red Bull.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI GRAN BRETAGNA DI F1 DALLE 16.00

Alle spalle del fuoriclasse olandese scatteranno infatti a sorpresa le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente 2° e 3°, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. I piloti della Rossa dovrebbero avere più passo delle MCL60, ma non sarà facile contenere gli attacchi delle Mercedes. George Russell 6° e Lewis Hamilton 7° hanno evidenziato un ritmo notevole sull’asciutto nelle prove libere del venerdì.

Le Frecce d’Argento precedono in griglia la Williams di Alex Albon, l’Aston Martin di Fernando Alonso, l’Alpine di Pierre Gasly e la Haas di Nico Hulkenberg. Da monitorare infine con grande attenzione la rimonta di Sergio Perez dall’ottava fila dello schieramento con la Red Bull, dopo l’ennesima qualifica fallimentare in cui è stato eliminato addirittura in Q1.

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 della F1 a Silverstone verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire la corsa in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 18.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023

Domenica 9 luglio

Ore 16.00 Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la gara di Silverstone in differita e in chiaro domenica alle ore 18.55.

