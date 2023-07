LIVE Sinner-Galan, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’ostico colombiano sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match degli ottavi di finale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner ed il colombiano Daniel Elahi Galan. L’italiano insegue la seconda qualificazione consecutiva ai quarti nello Slam londinese, mentre il sudamericano non si era mai spinto così avanti in un Major.

Sin qui il portacolori del Bel Paese ha offerto un rendimento altalenante: prestazioni formidabili contro gli argentini Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, molto meno convincente contro il francese Quentin Halys, rimontato dopo essere andato sotto di un set.

Galan ha iniziato il torneo da n.85 del ranking ATP, ma è già sicuro di chiudere almeno al n.55, suo miglior risultato in carriera. Dopo aver eliminato a sorpresa il giapponese Yoshihito Nishioka all’esordio, il classe 1996 si è poi sbarazzato in quattro set del tedesco Oscar Otte, mentre l’ha spuntata al quinto contro lo svedese Mikael Ymer.

Chiaramente l’esito dell’incontro dipenderà tutto da Sinner. È vero che Galan sta servendo bene e mostrando un gioco esplosivo, tuttavia alla distanza la differenza di valori tecnici dovrebbe emergere. Sarà determinante l’approccio alla partita dell’italiano: l’auspicio è che riesca a gestire la pressione meglio rispetto alla sfida precedente.

Il match tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan si giocherà sul campo n.1 e andrà in scena come secondo match dalle 14.00 dopo la sfida del tabellone femminile tra l’americana Jessica Pegula e l’ucraina Lesia Tsurenko. Non perdetevi gli aggiornamenti con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse