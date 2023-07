LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Van Vleuten per il sigillo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023. L’ultima frazione vede le cicliste darsi battaglia in Sardegna, da Sassari ad Olbia, lungo un percorso di 126.85 km. Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) è in maglia rosa sin dalla prima tappa, e quest’oggi vuole mettere il sigillo anche su quest’edizione del Giro d’Italia, dopo averlo già vinto tre: 2018, 2019 e 2022.

Il vantaggio nella classifica generale per la campionissima olandese è ampio. Van Vleuten ha infatti un margine di poco inferiore ai quattro minuti sulla seconda classificata, la francese Juliette Labous (Team DSM-Firmenich) e 4’23” sull’azzurra Gaia Realini (Lidl-Trek). La ventiduenne italiana ha oltre un minuto di vantaggio sulle immediate inseguitrici: Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) e Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB).

La frazione odierna ha un profilo molto nervoso per circa 100 km, in cui saranno presenti due Gran Premi della Montagna di terza categoria: il primo è l’Osilo (4.8 km al 5.2% di pendenza media) con il traguardo posto solo 10 km dopo l’inizio della tappa. Il secondo GPM di giornata invece è la salita di Tempio Pausania (7.7 km al 4.7% di pendenza media). Dallo scollinamento mancheranno meno di 50 km all’arrivo di Olbia.

La partenza della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023 è prevista alle ore 11.30 da Sassari, mentre l’arrivo sarà dopo 126.85 km in quel di Olbia. La frazione sarà visibile sul canale di Rai Sport a partire dalle 13.00 ed in streaming su Rai Play e su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023 a partire dalle 13.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: LaPresse