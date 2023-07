Italia-Polonia oggi in tv, Europei Under 19: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

L’Italia Under 19 di Alberto Bollini si gioca l’accesso agli Europei di categoria contro la Polonia. Un cammino complicatosi oltremodo per gli azzurrini, che hanno subito un ko durissimo da digerire contro il Portogallo: un 5-1 dovuto in buona parte all’espulsione di Lipani (autore del gol del momentaneo vantaggio) nel finale del primo tempo, con i lusitani che hanno poi dilagato.

Ora ci saranno i polacchi, che nella seconda partita del girone hanno avuto la meglio sui padroni di casa di Malta per 2-0, grazie ai gol di Strzalek al 59′ e Pienko all’82. Sarà di nuovo dunque sfida decisiva, quasi 10 mesi dopo: lo scorso 27 settembre a Gydnia il successo al 94′ grazie al rigore di Samuele Vignato permise all’Italia di qualificarsi alla fase successiva delle qualificazioni.

Gli azzurrini hanno la fortuna di avere il destino nelle proprie mani in questo match che sarà un vero e proprio spareggio. Basterà non perdere contro la Polonia per accedere alle semifinali: in caso di successo gli esteuropei rimarrebbero ovviamente dietro in classifica, mentre con un pareggio aiuterebbero i maggiori gol segnati rispetto agli avversari, al momento cinque contro i due della selezione guidata da Marcin Brosz.

Il match tra Italia e Polonia, previsto per le ore 18.00 di oggi al Ta’Quali National Stadium di Malta, verrà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport. Ovviamente sarà visibile anche in streaming su Rai Play e su Uefa.tv

ITALIA-POLONIA EUROPEI UNDER 19, LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia U19 (4-3-3): Mastrantonio, Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Amatucci, Ndour; Koleosho, Esposito, Hasa.

Polonia U19 (5-3-2): Zych; Bugaj, Matysik, Smolinski, Drapinski, Lewicki; Kowalczyk, Urbanski, Strzalek; Pienko, Majchrzak.

