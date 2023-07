LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita durissimo sul Massiccio Centrale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2023! La corsa francese vive un altro giorno potenzialmente decisivo, in cui gli uomini di classifica torneranno a dare spettacolo. In programma l’arrivo in salita sul Puy de Dome, in assoluto uno dei più duri dell’intera edizione.

Percorso che dopo 168 km mossi ma piuttosto semplici, prevederà la brutale salita del Puy de Dome. 13,3 km al 7,7% con una rampa finale negli ultimi 4 km in cui la pendenza non scenderà mai sotto l’11%. Un’ascesa durissima, che non dà un attimo di riposo e che ci dirà ancora qualcosa riguardo ai valori di forza in campo.

La sfida più attesa non può che essere quella tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, che si batteranno ancora una volta per la vittoria di tappa e magari per un pezzetto di Maglia Gialla, al momento sulle spalle del danese. Vingegaard spera di poter fare nuovamente la differenza su una salita lunga ed impegnativa, mentre lo sloveno ha dalla sua l’entusiasmo dell’ultimo successo e caratteristiche maggiormente esplosive nel finale.

Partenza alle ore 13.45 da Saint-Léonard-de-Noblat. Noi di OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE di un’imperdibile nona tappa del Tour de France. Vi racconteremo ogni dettaglio della corsa, con aggiornamenti minuto per minuto ed in tempo reale. Non mancate!

Foto: LaPresse