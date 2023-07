Ranking WTA (31 luglio 2023): Elisabetta Cocciaretto entra nelle 30, una variazione in top ten

Ultimo ranking WTA per il mese di luglio, per di più nell’ultimo giorno del mese. Continuano a essere minime le variazioni nelle zone alte di classifica, se non altro perché molte tra le big in questo periodo non sono impegnate in attesa della trasferta americana.

Fa eccezione Iga Swiatek, che consolida il suo status di numero 1 dopo aver conquistato il torneo di casa a Varsavia, più volte disturbato dalla pioggia in tutto il suo svolgimento. All’interno della top ten, Swiatek a parte, il fatto che Caroline Garcia perda dei punti relativi proprio al torneo polacco, che quest’anno non ha giocato, fa sì che la francese scenda in sesta posizione. A trarne vantaggio è Ons Jabeur: in sostanza, la tunisina è quinta senza giocare.

RANKING WTA

Lunedì 31 luglio 2023

1 Iga Swiatek (POL) 9490

2 Aryna Sabalenka 8845

3 Elena Rybakina (KAZ) 5465

4 Jessica Pegula (USA) 5395

5 Ons Jabeur (TUN) 4846 (+1)

6 Caroline Garcia (FRA) 4685 (-1)

7 Coco Gauff (USA) 3390

8 Petra Kvitova (CZE) 3341

9 Maria Sakkari (GRE) 3310

10 Marketa Vondrousova (CZE) 3106

In casa Italia c’è il salto netto di Elisabetta Cocciaretto. Per lei il successo a Losanna frutta una scalata di 12 posizioni e il primo ingresso in carriera tra le prime 30 del mondo. Risale anche Martina Trevisan grazie ai quarti di Amburgo (ma con rimpianti), mentre non riesce a rientrare in top 100 Lucrezia Stefanini nonostante l’ingresso tra le migliori otto in quel di Varsavia.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 31 luglio 2023

30 Elisabetta Cocciaretto 1420 (+12)

50 Jasmine Paolini 1070 (-3)

51 Camila Giorgi 1058 (-1)

66 Martina Trevisan 906 (+10)

72 Lucia Bronzetti 882 (-3)

102 Lucrezia Stefanini 714 (+6)

119 Sara Errani 618 (-7)

174 Nuria Brancaccio 432 (-6)

276 Matilde Paoletti 239 (-2)

328 Silvia Ambrosio 191 (-1)



Foto: LaPresse