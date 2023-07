Ranking ATP (31 luglio 2023): Arnaldi balza tra i primi 70, Sinner 8°, ma Fritz si avvicina

La vetta del ranking ATP non subisce alcuna variazione. L’incedere dell’estate americana procede con la dovuta e relativa calma ai piani alti, al netto delle poche variazioni che sono tali solo in termini di punti per quel che concerne la top ten.

Rimane dunque davanti Carlos Alcaraz, che vede diminuire il suo vantaggio su Novak Djokovic perché gli escono 150 punti (quelli della finale di Umago 2022) dal computo dei migliori risultati. Discorso identico per Jannik Sinner, che vede andar via 160 punti (ma, tra i punti e l’adeguata preparazione per gli States, è inutile dire cosa scelga). La prima vera variazione si vede al 16° posto, con Alexander Zverev che sale di tre posti. Il tedesco, del resto, dopo il grave infortunio del Roland Garros 2022 si è trovato senza poter giocare e ora può risalire quanto vuole per alcuni mesi. Il balzo più importante, tramite Umago, lo compie Alexei Popyrin: per l’australiano +33 e 57° posto.

RANKING ATP

Lunedì 31 luglio 2023

1 Carlos Alcaraz (ESP) 9225

2 Novak Djokovic (SRB) 8795

3 Daniil Medvedev 6520

4 Casper Ruud (NOR) 4985

5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4850

6 Holger Rune (DEN) 4825

7 Andrey Rublev 4270

8 Jannik Sinner 3815

9 Taylor Fritz (USA) 3515

10 Frances Tiafoe (USA) 3085

Se per Sinner e Musetti di variazioni non ce ne sono (il toscano, più che altro, vede accadere fatti attorno a lui), c’è la discesa di Matteo Berrettini di tre posti; il romano è ora tallonato da Lorenzo Sonego, reduce dalla semifinale ad Umago. Proprio questo identico risultato offre a Matteo Arnaldi un ottimo motivo per festeggiare: risale altre 11 posti ed entra nei primi 70 per la prima volta nella sua vita. Esce dai 100 Marco Cecchinato, Zeppieri e Agamenone pagano le cambiali di Umago 2022, mentre Fabio Fognini giova del fatto di disputare alcuni incontri a livello Challenger in un periodo privo di punti da difendere.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 31 luglio 2023

8 Jannik Sinner 3815

18 Lorenzo Musetti 1950

40 Matteo Berrettini 1112 (-3)

41 Lorenzo Sonego 1105 (+2)

65 Matteo Arnaldi 845 (+11)

108 Marco Cecchinato 582 (-12)

124 Fabio Fognini 507 (+13)

141 Giulio Zeppieri 442 (-22)

142 Flavio Cobolli 442 (+6)

145 Andrea Vavassori 432 (-11)

153 Luca Nardi 394 (+1)

169 Francesco Passaro 499 (+2)

176 Mattia Bellucci 336 (-1)

178 Raul Brancaccio 335 (-31)

191 Franco Agamenone 315 (-42)

195 Riccardo Bonadio 310 (-3)

197 Matteo Gigante 307 (+12)

Foto: damanius / Shutterstock.com