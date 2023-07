LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: spazio ai velocisti, si ritorna in terra transalpina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza tappa del Tour de France 2023, la Amorebieta-Extano-Bayonne di 187,4 chilometri. Si ritorna in territorio transalpino dopo l’inizio della Grande Boucle in Spagna, e per inaugurare il ritorno in patria ci sarà la prima vera occasione per i velocisti dopo due frazioni più vicine ad una classica.

La tappa è perlopiù una ‘mangia e bevi’, con tante piccole salitelle, ma con i quattro GPM situati nei primi 100 chilometri di corsa. Si inizia con la Cote de Trabakua, terza categoria di 4,1 km al 5,4%), e lì potrebbe andare via la fuga di giornata. Discesa e si passa sulla Cote de Milloi, 2,3 km al 4,5% (quarta categoria). Dopo lo sprint di Deba si salirà sul Col d’Itziar, 5,1 km al 4,6%, seguito dalla Cote d’Orolko Benta (4,6 km al 6,3%) al chilometro 102.

Da lì però sarà perlopiù pianura, a parte un paio di piccoli avvallamenti, e al chilometro 134,1, all’altezza di Hendaye, si entrerà in Francia. Si comincerà da lì a mettere su i treni per la volata, con tanti pretendenti. Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) sarà l’uomo di punta, ma circondato da tanti uomini veloci come Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Caleb Ewan (Lotto-Dstny) e l’eterno Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan).

La terza frazione del Tour de France inizierà alle ore 13.00, mentre la nostra diretta comincerà alle ore 12.45, per non perdere nemmeno una pedalata. Buon divertimento.

Foto: LaPresse