Tour de France 2023, pagelle di oggi: Philipsen sfrutta il lavoro di Van der Poel e mette il primo sigillo

PAGELLE TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Jasper Philipsen, voto 10: era il grande favorito di oggi e non delude le aspettative. Il belga è forse il miglior sprinter al mondo al momento e, potendo contare anche sull’aiuto di un fenomeno come Mathieu van der Poel, diventa quasi impossibile da battere. Chiude Van Aert alle transenne e resiste al rientro degli avversari, senza dare l’impressione di spingere al 100%. Sarebbe bello vedere un confronto con il nostro Jonathan Milan…

Phil Bauhaus, voto 9: il tedesco è ormai uno sprinter d’elite, ma spesso gli manca qualcosa per arrivare al successo. Oggi è secondo a pochi centimetri da Philipsen, dopo aver disputato una volata straordinaria in rimonta. Per lui questa è la nona top5 in stagione, a fronte di un solo successo.

Caleb Ewan, voto 8: l’australiano c’è. Dopo dei risultati incoraggianti non era uscito bene da un Giro del Belgio in cui si era scontrato con l’elite degli sprinter. Oggi afferra un terzo posto che fa ben sperare, considerando anche che non ha potuto contare sull’aiuto del suo lead-out man, Jacopo Guarnieri.

Wout van Aert, voto 7: il belga deve lavorare per giocarsi le sue chance, aiutato da un Laporte che deve dividersi per i due capitani. Sembra l’unico in grado di giocarsela con Philipsen prima di venir chiuso alle transenne e smettere di pedalare. Alla fine è quinto ed ancora frustrato come ieri.

Mark Cavendish, voto 7: il primo assalto al record di Eddy Merckx gli porta in dote un sesto posto, confermando che ha possibilità di giocarsela, ma che al momento gli manca qualcosa rispetto ai più forti. Le occasioni no mancheranno, specialmente a fine Tour, quando potrebbe contare maggiormente l’esperienza.

Fabio Jakobsen, voto 5,5: la prima volata non è andata certo come il Campione Europeo si aspettava. Il quarto posto non è un piazzamento da buttare, ma quello che colpisce è la distanza dal vincitore al traguardo. Dovrà registrare qualcosa prima di riprovarci.

Dylan Groenewegen, voto 5: l’ottavo posto non lo può soddisfare, specialmente dopo le vittorie centrate nelle settimane di avvicinamento alla corsa. Il team dovrà fare un lavoro migliore per lanciarlo nella posizione ideale.

Mathieu van der Poel, voto 8: aveva annunciato che non avrebbe cercato il successo nella tappa di ieri per aiutare Philipsen oggi. Detto fatto: il neerlandese lancia il suo sprinter ai -200 metri, permettendogli di fare solo il lavoro di chiusura. È un lusso per chiunque poter contare su uno come VdP come ultimo uomo.

Laurent Pichon, voto 7,5: senza dubbio il corridore più combattivo di giornata. Va in fuga insieme a Neilson Powless ma si ritrova ben presto da solo quando l’americano molla superati i GPM. Prosegue per oltre 30 km in solitaria, pur sapendo di non avere alcuna chance di successo.

Neilson Powless, voto 7: lo statunitense si assicura almeno altri due giorni con la Maglia a Pois senza spendere eccessive energie. Il corridore della EF ha impostato così la sua prima parte di Tour, ma nella seconda metà potremo vederlo anche a caccia di tappe.

Foto: LaPresse